Ecuador: governo avvia processo di ristrutturazione del debito pubblico (2)

- Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, ha annunciato il raggiungimento dell'intesa per rinegoziare i titoli di debito pubblico estero il 3 agosto. "Grandi notizie per l'Ecuador. Abbiamo raggiunto la maggioranza necessaria per rinegoziare il nostro debito estero. Grazie a questo risultato potremmo liberare risorse per le politiche sociali e per adottare misure importanti per rilanciare economica", ha dichiarato il capo dello Stato sul suo account Twitter. Il ministero dell'Economia ha riconosciuto lo scorso aprile che il debito fosse insostenibile, quindi ha annunciato un piano per migliorare le condizioni di pagamento e, in questo modo, evitare il default. La rinegoziazione è iniziata il 3 giugno ed è durata fino al 3 agosto, quando il 98,5 per cento dei creditori ha accettato la proposta di ristrutturazione avanzata dall'esecutivo di Quito. Lo scambio, tuttavia, poteva essere completato in quella data perché il governo doveva raggiungere un accordo tecnico con il Fondo monetario internazionale (Fmi), che era una delle condizioni concordate con i titolari nella negoziazione. L'accordo con il Fmi è stato annunciato il 28 agosto e ieri si è concluso lo scambio di documenti. (segue) (Mec)