Italia-Libia: colloquio Di Maio-Saleh sugli sviluppi della situazione libica

- La presidente della Camera dei Rappresentanti della Libia (HoR) Aguila Saleh ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. L'HoR lo ha annunciato in una nota di cui Nova ha ricevuto una copia. Secondo il comunicato, Di Maio è stato ricevuto da Abdullah al Masri, il capo dell'ufficio di Saleh, all'arrivo all'aeroporto di Labraq. I due hanno discusso gli sviluppi della situazione in Libia e nella regione e "cercato il modo migliore per trovare una soluzione politica alla crisi libica". Di Maio ha anche espresso il sostegno dell'Italia all'accordo sulla produzione di petrolio. Alla fine di agosto, le fazioni libiche, tra cui Saleh e il capo della Gna, Faiez al Sarraj, hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco mediato dall'Egitto che affronta tutti gli aspetti della crisi libica.(Cae)