Usa-Marocco: colloquio Pompeo-Bourita sugli sviluppi della regione

- Il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri del Marocco, della Cooperazione Africana e degli Espatriati Marocchini Nasser Bourita in videoconferenza dopo aver annunciato la conclusione di un accordo bilaterale sulle immunità rafforzate. Lo riporta una nota del dipartimento di Stato. Pompeo e Bourita hanno sottolineato la "natura forte e duratura della partnership strategica", dei due paesi, e discusso le opportunità di aumentare la cooperazione bilaterale per "creare una regione più sicura e prospera". Il Segretario Pompeo ha ringraziato il Marocco per la sua gestione della pandemia di Covid-19 e riconosciuto l'avanzamento di serie di riforme "coraggiose e di vasta portata". Il segretario Usa ha incoraggiato il governo marocchino a continuare a sostenere gli sforzi compiuti dall'Onu per risolvere il conflitto in Libia e porre fine ai suoi effetti destabilizzanti in tutta la regione. Pompeo ha infine ricordato gli sforzi del Marocco nella lotta al terrorismo.(Nys)