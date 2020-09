Coronavirus: assessore Lazio, da noi situazione sotto controllo, 700 casi da Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda la curva epidemiologica tutte le Regioni sono monitorate settimanalmente da ministero della Salute e dall'Istituto superiore di Sanità che danno anche un livello di rischio di circolazione del virus attraverso il coefficiente Rt: l'ultima rilevazione sulla nostra Regione è di un Rt allo 0,43, di circa la metà della media nazionale". Lo ha detto questo pomeriggio nel corso di un'audizione presso la commissione regionale Sanità della Regione Lazio l'assessore Alessio D'Amato. "Inoltre – ha aggiunto D'Amato - gran parte dei nostri casi sono di importazione: prima dal Bangladesh e altri Stati, ora per i rientri dalla Sardegna da dove sono arrivati oltre 700 casi, in prevalenza positivi asintomatici con un'età media di 25 anni". (Rer)