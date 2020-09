Roma: M5s, Salvini senza idee mette sua faccia come programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle romano attacca il leader della Lega Matteo Salvini che questa mattina ha diffuso via social il programma del Carroccio per Roma. "Matteo Salvini - scrive il Movimento romano sempre sul social fondato da Mark Zuckerberg - torna a compilare il solito spartito: chiacchiere, slogan sciatti e banali il cui vuoto viene 'riempito' dalla sua foto, in stile gigantografia. Non hanno idea di chi candidare, si rincorrono nomi che sentiamo risuonare da decenni, si strizza l’occhio a qualche manager che rifiuta sonoramente. E, allora, si punta tutto sul culto della sua personalità. Perché, se poi si inizia a scavare, i soldati di Salvini sono sempre gli stessi che furono tragici protagonisti dell’amministrazione Alemanno. E con il centrodestra è proprio questo che si prospetta: una fotocopia sbiadita degli anni più tristi e catastrofici che questa città ricordi". Il post dei pentastellati poi prosegue "smontando" punto per punto il programma leghista: "La fiera delle chiacchiere di Salvini è partita: vorrebbe chiudere i campi rom che i suoi stessi alleati aprirono proprio ai tempi di Alemanno, trasformandoli in ghetti che noi invece stiamo superando garantendo sicurezza e inclusione. L’unica strategia che ha sui rifiuti è quella di sempre: discariche e inceneritori in tutta la città. Promette efficienza ma sa bene che – grazie a noi – Roma non è più ladrona, al contrario di quanto urlava lui nei cortei fino a qualche mese fa". Il M5s conclude alludendo ai natali meneghini del leader leghista: "Ultimo, ma non ultimo, si fa ritrarre sui manifesti con il braccialetto della squadra del Milan, come arrogante rivendicazione di chi vorrebbe venire dal nord a conquistare la Capitale, di chi si sente un invasore e invece è il solito chiacchierone. La verità è che a lui di Roma e dei romani non importa nulla. La campagna elettorale è solo strumento per aumentare consensi personali. Ma non ha fatto i conti con l’orgoglio dei romani. Che non dimenticano e non si fanno prendere in giro. GiùLeManiDaRoma". (Com)