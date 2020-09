Usa: Trump smentisce di aver avuto una serie di mini-ictus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha negato di aver avuto una "serie di mini-ictus" alcuni mesi fa, smentendo una serie di voci circolate sui social. "Non finisce mai! Ora stanno cercando di dire che il vostro presidente preferito, io, sono andato al Walter Reed Medical Center, dopo aver subito una serie di mini-ictus", ha scritto Trump su Twitter. "Non è mai successo a QUESTO candidato - FAKE NEWS. Forse si riferiscono a un altro candidato di un altro partito" ha aggiunto, alludendo alle sue frequenti affermazioni secondo cui la lucidità mentale del candidato democratico alla presidenza Joe Biden è in qualche modo carente. "Posso confermare che il presidente Trump non ha subito né è stato valutato per un incidente cerebrovascolare (ictus), per un attacco ischemico transitorio (mini ictus), o per qualsiasi emergenza cardiovascolare acuta, come è stato riportato erroneamente dai media", ha detto il medico della Casa Bianca, Sean Conley. La visita di Trump al Walter Reed Center dello scorso novembre ha suscitato significative speculazioni sul suo stato di salute. Nei giorni successivi al suo ritorno dall'ospedale, il presidente ha criticato la copertura della visita da parte dei giornalisti "malati" e ha affermato di aver dovuto calmare la first lady Melania Trump, che sarebbe stata presa dal panico pensando che avesse avuto un infarto.. (Nys)