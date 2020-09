Usa-Cipro: colloquio Pompeo-Anastasiades

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha parlato oggi con il presidente della Repubblica di Cipro (Roc) Nicos Anastasiades. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato. I due hanno discusso delle relazioni bilaterali di sicurezza tra Stati Uniti e la Roc. Pompeo ha informato Anastasiades della sua decisione di rinunciare temporaneamente per l'anno fiscale 2021 alle restrizioni sull'esportazione, riesportazione, ritrasferimento e importazione temporanea di articoli di difesa non letali e servizi di difesa controllati ai sensi del Regolamento sul traffico internazionale di armi destinati a Cipro o originari di Cipro. Il segretario ha riaffermato il sostegno degli Stati Uniti a una soluzione globale per riunificare l'isola come una federazione bizonale e bicomunitaria, che andrebbe a beneficio di tutti i ciprioti e della regione in generale.(Nys)