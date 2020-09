Campidoglio: su nuovi presidenti commissione M5s si aggiorna a domani, oggi lunga riunione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunga riunione di maggioranza in Campidoglio dopo le dimissioni presentate ieri dai presidenti delle commissioni Bilancio e Urbanistica, Marco Terranova e Donatella Iorio. Oggi il M5s capitolino si è riunito alle 17.30 e il confronto sui successori è andato avanti per oltre tre ore, ma si è concluso con un nulla di fatto. La riunione è stata aggiornata a domani. Al momento, secondo indiscrezioni, è esclusa l'ipotesi di scompaginare altre commissioni consiliari, quindi i nuovi presidenti potrebbero essere scelti tra gli esponenti del M5s che attualmente siedono nelle commissioni Bilancio e Urbanistica. A rappresentare la maggioranza M5s in commissione Bilancio ci sono Simona Donati, Sara Seccia, e altri tre consiglieri che però hanno già la presidenza di una commissione, Angelo Diario (Sport), Angelo Sturni (Riforme) e Andrea Coia (Commercio); in commissione Urbanistica siedono invece Annalisa Bernabei, Carlo Maria Chiossi e Simona Donati, più altri due rappresentanti del M5s che però hanno già una presidenza di commissione, Enrico Stefàno (Trasporti), Angelo Sturni (Riforme), oltre a Marco Terranova che ha appena lasciato la presidenza della commissione Bilancio. (Rer)