Francia: Macron su Charlie Hebdo, nel nostro paese libertà di blasfemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia c'è una libertà di blasfemia. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Beirut, commentando la prima pagina del settimanale satirico Charlie Hebdo, che esce domani ripubblicando le caricature di Maometto, in occasione dell'apertura del processo ai fiancheggiatori dei terroristi. "Domani avremo tutti un pensiero per le donne e gli uomini vigliaccamente uccisi", ha detto il titolare dell'Eliseo ricordando gli attentati del 2015. Macron ha poi sottolineato che un presidente "non deve mai qualificare la scelta editoriale di un giornalista o di una redazione perché c'è una libertà di stampa".(Frp)