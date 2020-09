Coronavirus: assessore Lazio, per rientro 120mila test sierologici a insegnanti e dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La platea potenziale di insegnanti e dipendenti delle scuole laziali che potrà effettuare il test sierologico per il Sars-Cov 2 prima dell'inizio dell'anno scolastico è di circa 120mila persone. Lo ha spiegato questo pomeriggio nel corso di un'audizione presso la commissione regionale Sanità della Regione Lazio l'assessore Alessio D'Amato. "I test - ha detto - sono rivolti a una platea ampia che riguarda anche addetti alle mense, al trasporto dei bambini con lo scuolabus e a tutti gli operatori che hanno a che fare con l'attività scolastica. Ci siamo messi a disposizione dell'ufficio scolastico regionale per fare in modo di testare tempestivamente anche coloro che avranno la cattedra all'ultimo momento e che secondo l'ufficio scolastico è pari a circa il 15 per cento del personale docente. La platea interessata, secondo dati forniti, è pari a circa 120mila unità di personale e circa 40mila sono state le prenotazioni". Fino ad adesso sono 10mila gli insegnanti che si sono sottoposti al test, con un tasso di contagio dell' 1,1 per cento. "Invitiamo tutti a non ridursi all'ultimo momento", ha ammonito l'assessore. Lo screening - ha spiegato D'Amato - è lo stesso adottato in tutte le Regioni. In Lazio la differenza è che per velocizzare il test viene effettuato senza passare per il medico di base "un metodo che abbiamo già rodato con operatori sanitari e forze dell'ordine", ha spiegato D'Amato. L'assessore ha fornito il dato complessivo su tamponi e test sierologici effettuati sinora in regione: 584mila i primi e 260mila i secondi. (Rer)