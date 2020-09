Di Maio in Libia per ribadire il sostegno dell’Italia all'accordo tra Sarraj e Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi interna al Governo di accordo nazionale libico (Gna), la trattativa di pace tra Tripoli e le entità della Cirenaica e i rapporti bilaterali con l'Italia, anche sul piano della cooperazione economica, sono stati i temi al centro della visita in Libia del ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. La missione ha visto tappe a Tripoli, sede dell'esecutivo riconosciuto dalla comunità internazionale guidato da Fayez al Sarraj, e Qubba, quartier generale del presidente della Camera dei rappresentanti (il parlamento libico eletto nel 2014 con un’affluenza del 18 per cento), Aguila Saleh.Per il capo della diplomazia italiana quella avvenuta oggi è la terza visita nel Paese nordafricano dopo quelle di dicembre, febbraio e fine giugno. Come a fine 2019, la missione italiana include due tappe: una a Tripoli, l’altra in Cirenaica, regione orientale della Libia. La visita del responsabile della Farnesina si inserisce in un contesto profondamente complesso e mutato negli ultimi mesi che potrebbe favorire l’Italia come partner in grado di dialogare sia con Tripoli che con le entità della Cirenaica. La Turchia, che appoggia anche militarmente il Gna, è infatti alle prese con le forti divisioni interne dell’esecutivo riconosciuto dalla comunità internazionale culminate con la sospensione del ministro dell’Interno e uomo forte della città Stato di Misurata, Fathi Bashagha, entrato in conflitto con Tripoli per la gestione delle proteste anti-governative represse con violenza dalle milizie che appoggiano il premier Fayez al Sarraj. La Francia, uno dei più importanti attori stranieri del dossier libico, ha invece puntato molto in questi anni sul comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, che è stato di fatto sostituito nel ruolo di controparte nelle negoziazioni con Tripoli dal più pragmatico presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. La visita di Di Maio è avvenuta inoltre in concomitanza con quella dell’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, che a Tripoli è stato ricevuto dal premier Fayez al Sarraj e dagli altri membri del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale.Di Maio è stato accompagnato nel suo viaggio a Tripoli dal sottosegretario Manlio Di Stefano, delegato dal ministro a lavorare per istituire la sopracitata commissione mista italo-libica per le questioni economiche. Nel piano di Di Maio c’è la ripresa dei vecchi accordi siglati da Silvio Berlusconi, con l’obiettivo di dare nuovo impulso agli investimenti italiani in Libia e offrire nuove opportunità di crescita alle nostre imprese e al popolo libico. Del tema il ministro Di Maio ne aveva discusso con Sarraj già durante l’ultima visita a Tripoli avvenuta lo scorso giugno. Durante la visita a Tripoli il responsabile della Farnesina ha avuto colloqui con il capo Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale della Libia, Fayez al Sarraj, il presidente dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, e il capo della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera della Libia), Mustafa Sanallah, oltre all’omologo Mohamed Siala. A Qubba, Di Maio ha invece incontrato il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh.Nel colloquio con Sarraj a Tripoli, Di Maio ha sottolineato che per l'Italia la Libia rappresenta "un attore importante, uno snodo cruciale per costruire un nuovo modello" di sviluppo nel Mediterraneo, “con scambi commerciali fiorenti e opportunità di crescita per tutti i Paesi dell’area". Di Maio, secondo quanto si apprende, ha inoltre sottolineato che l'Italia "accoglie con favore e sostiene" l'accordo per la promozione di un cessate il fuoco raggiunto dal presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (l’organo legislativo della Libia eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, e dal presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, lo scorso 21 agosto. Da parte sua, il premier libico ha sottolineato che le imprese italiane "sono le benvenute in Libia" e le autorità di Tripoli sono favorevoli alla creazione di una commissione mista italo-libica per le questioni economiche. “Istituiamo la commissione il prima possibile. Vogliamo che le imprese italiane vengano qui da noi per sostenere lo sviluppo e la crescita della Libia”, ha detto il presidente Sarraj. Tra i progetti di cooperazione bilaterale, vi sono la ricostruzione dell’aeroporto internazionale di Tripoli, affidato a un consorzio italiano, o come ad esempio il progetto della strada litoranea Amsaed-Ras Ijdir, che copre l'intera costa libica dall'Egitto occidentale all'est della Tunisia. Da tempo il governo di Tripoli ha manifestato l’intenzione di ripartire con la “fase due” del progetto infrastrutturale, mentre per la “fase uno” (la parte est del progetto) era già stata fatta una gara d’appalto nel 2012. L’infrastruttura della lunghezza di 1.700 chilometri, dal confine tunisino a quello egiziano, si estende sul tracciato della via Balbia. Il costo stimato è di circa 5 miliardi di dollari in 20 anni. Il primo lotto dell’opera era stato assegnato all’azienda Impregilo, ma la forte instabilità nel paese ha spinto a sospendere i lavori. Un altro tema importante è infatti relativo ai crediti vantati dalle aziende italiane per lavori iniziati e mai finiti a causa della guerra.A Tripoli, Di Maio è inoltre stato ricevuto dal presidente dell'Alto Consiglio di Stato libico, Khalid al Mishri. Secondo quanto si legge in una nota del Consiglio di Stato libico sul suo profilo Facebook ufficiale, Al Mishri era accompagnato dai suoi vice Mohammed Baqi e Safwan al Masuri. Nel corso del colloquio, che si è svolto nell'ufficio di Al Mishri nella capitale libica, si è discusso della situazione politica e militare in Libia e delle conseguenze del conflitto da poco terminato nel paese. Si è parlato anche delle recenti iniziative volte ad un cessate il fuoco e a dare una nuova possibilità al dialogo politico e su come costruire il giusto clima per la sua riuscita, sottolineando il ruolo dell'Italia per sostenere questa operazione politica. Al termine della visita il rappresentante libico ha voluto donare al ministro degli Esteri Di Maio un quadro che ritrae uno scorcio della città di Ghadames.Ultima tappa del viaggio di Di Maio è stata la Cirenaica, la regione orientale della Libia controllata dalle forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Il ministro è stato ricevuto a Qubba dal presidente della Camera dei rappresentanti (il parlamento libico eletto nel 2014 con un’affluenza del 18 per cento), Aguila Saleh. Il presidente del parlamento libico è stato visita a Roma lo scorso 13 luglio dove ha avuto colloqui con il ministro di Di Maio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presiedente della Camera dei deputati Roberto Fico. Negli ultimi mesi Saleh si è fatto promotore di una serie di iniziative volte a trovare un accordo con Tripoli e porre fine allo scontro tra le forze del Gna e l’Lna guidato dal generale Haftar, ponendosi come principale interlocutore per la Cirenaica in sostituzione dell’uomo forte di Bengasi. Lo scorso 21 agosto Saleh e Sarraj, in due dichiarazioni separate diffuse il 21 agosto scorso, hanno chiesto l’immediata cessazione delle ostilità e la riattivazione della produzione petrolifera. Su questi ultimi due punti, infatti, sembra esserci una convergenza pressoché totale tra i due leader libici. Entrambi hanno fatto riferimento alla sovranità libica e all’espulsione di forze straniere e di mercenari dal territorio del paese. Totale unità d’intenti – e questa è una novità – anche per quanto riguarda la ripresa della produzione petrolifera: i due comunicati parlano entrambi dell’apertura di un conto presso la Libyan Arab Foreign Bank dove saranno versati i proventi delle esportazioni petrolifere, in attesa di un accordo politico nell’ambito dei negoziati portati avanti dalle Nazioni Unite. Le maggiori divergenze delle due iniziative annunciate da Sarraj e Saleh sono politiche e riguardano, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e la forma di governo. (Res)