Ue: Bernini (FI), Mes è calcio di rigore che Conte non vuole tirare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, in una nota ha voluto sottolineare che "il commissario europeo Gentiloni ha di nuovo assicurato che il Mes non contiene più le vecchie condizionalità, che è dunque vantaggioso perché ci farebbe risparmiare sei miliardi di interessi, e che si tratta di risorse immediatamente disponibili. Un calcio di rigore a porta vuota, verrebbe da dire: peccato che Conte non abbia alcuna intenzione di tirarlo", ha concluso.(Com)