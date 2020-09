Francia: cementificio Lafarge-Holcim sotto inchiesta per aver versato materie inquinanti nella Senna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cementificio franco-svizzero Lafarge-Holcim è finito al centro di un'inchiesta per aver versato nella Senna acque usate provenienti dai suoi stabilimenti e altamente inquinanti. Lo ha reso noto l'emittente radiofonica "Europe 1", che ha pubblicato sul suo sito un video dove si vede un'autobetoniera del gruppo versare i liquidi nel fiume nei pressi del quartiere di Bercy, a est di Parigi. "È un vero scandalo ecologico, mentre lavoriamo con i nostri partner da molti anni per migliorare la qualità del fiume. La città si rivolgerà al procuratore della Repubblica per fatti gravi che minacciano il nostro ambiente", ha scritto su Twitter il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo. La Procura di Parigi ha fatto sapere che un'inchiesta era già stata aperta dopo che il 27 agosto l'Ufficio francese della biodiversità ha constato "un sospetto di inquinamento della Senna da parte di un'impresa di lavori pubblici".(Frp)