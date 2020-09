Germania: Haldenwang (BfV), forte componente estrema destra in proteste Berlino contro norme anticontagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come evidenziato da Haldenwang, il BfV aveva ripetutamente avvertito che gli estremisti di destra avrebbero potuto sfruttare la pandemia di coronavirus per i propri scopi e per cercare di porsi alla guida di “dimostrazioni molto diverse” Prima delle manifestazioni contro le norme anticontagio, il Bfv aveva registrato “una maggiore mobilitazione da parte degli estremisti di destra”. Sia nella mobilitazione sia nelle manifestazioni, ha notato Haldenwang, il Bfv ha individuato rappresentanti di varie aree della destra radicale, dagli estremisti tradizionali agli aderenti alla Nuova destra, dai membri di Alternativa per la Germania (AfD) ai Reichsbuerger. Per Haldenwang, sono proprio i “cittadini del Reich” ad aver preso parte “in numero relativamente elevato alle azioni spontanee” che hanno caratterizzato le proteste conto la normativa anticontagio. Il direttore del BfV ha, infine, dichiarato: “Stiamo monitorando attentamente se rischio che li estremisti di destra si approprino delle manifestazioni assuma una dimensione ancora maggiore e se questi attori siano in grado di stabilire una connessione tra loro”. (Geb)