© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 2 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I e Legalità. Odg: accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo della Città di Torino - tavoli di osservazione". audizione della coordinatrice dei Presidenti di Circoscrizione. audizione della Presidente della Circoscrizione 6.Ore 14 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II, V e VI. Odg: 1) Navigazione sul fiume Po - stato e prospettive; 2) "istituzione di un tavolo di lavoro per la gestione e la fruizione del fiume Po nel tratto cittadino"; 3) "recupero e valorizzazione degli attracchi fluviali da Moncalieri ai Murazzi".REGIONEOre 10, Novara, Aula Magna dell’AOU Maggiore della Carità l’assessore alla Sanità e l’assessore al Bilancio partecipano all’inaugurazione della struttura di terapia intensiva-subintensiva finanziata dalla Fondazione De AgostiniOre 13 La Loggia (TO) strada Nizza 24 il presidente della Giunta, l’assessore alla Sanità e l’assessore all’Ambiente partecipano all’inaugurazione del nuovo Centro regionale per la Biologia molecolare di Arpa PiemonteOre 17 Lanzo Torinese(TO) Sala incontri dell'Unione Montana Valli di Lanzo il vicepresidente della Giunta partecipa all’ incontro con Gal e Unione per la presentazione della filiera legno-energia. (Rpi)