Cipro: Usa decide per revoca temporanea dell’embargo sulle armi

- Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare in maniera parziale l’embargo sulle armi nei confronti di Cipro. Lo ha confermato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso di una conversazione telefonica avuta oggi con il presidente cipriota, Nicos Anastasiades. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Cyprus Mail”, la sospensione dell’embargo durerà per un anno con la possibilità di rinnovarla. Parlando durante una conferenza stampi, funzionari del governo federale statunitense hanno affermato che la decisione non è correlata ai recenti sviluppi nel Mediterraneo orientale, né segnala un cambiamento nella politica estera di Washington sulla questione cipriota. (segue) (Gra)