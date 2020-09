Sanità: Simeone (Fi), bene ok D'Amato a tavolo tecnico con privati su tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considero un importante passo avanti l'ok dell'assessore D'Amato all'apertura di un confronto sul tema dell'effettuazione dei tamponi da parte dei privati. Nel corso della commissione Sanità di questo pomeriggio sono intervenuti Jessica Veronica Faroni (Aiop), Luca Marino (Unindustria) e Valter Rufini (Anisap Lazio) che hanno fatto richiesta esplicita di istituire un tavolo tecnico di confronto con assessorato e direzione regionale della Salute per discutere di questa possibilità. Vale la pena ricordare che lo scorso 25 giugno in aula è stata approvata una mozione che impegnava la Regione ad ampliare la rete Coronet Lazio agli operatori in possesso di requisiti di affidabilità scientifica, finalizzata a garantire lo svolgimento dei tamponi nasofaringei e orofaringei per la diagnosi del Covid". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Credo sia sacrosanto che strutture accreditate, abilitate, controllate ed in regola con tutti i requisiti tecnico-scientifici possano avere un colloquio chiaro e operativo con lo Spallanzani, anche per creare un network operativo importante", aggiunge prima di concludere: "ritengo comunque positivo il fatto che siano state ascoltate le istanze dei privati che vogliono collaborare al processo di snellimento del sistema, tenuto conto anche dell'imminente riapertura delle scuole. Proprio a tal riguardo auspico che vengano completate le attività di screening nei confronti degli insegnanti e degli altri operatori scolastici e allo stesso tempo siano rispettati tutti i protocolli preventivi del caso affinché si possa trascorrere un avvio di anno scolastico tranquillo".(Com)