Usa: Trump a Kenosha, "aiuteremo abitanti a far ripartire l'economia"

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che aiuterà gli abitanti di Kenosha a “rimettere in piedi i loro affari” dopo le violenze degli ultimi giorni. “Daremo un’occhiata ai danni fatti. Aggiusteremo le cose. Aiuteremo le persone a ricostruire i loro affari. È un grande Stato con delle grandi persone”, ha detto Trump parlando alla stampa allo sbarco dall’Air Force One. Il presidente, che visiterà oggi la città di Kenosha, è accompagnato dal procuratore generale degli Stati Uniti William Barr, e da Chad Wolf, e dal capo del dipartimento per la Sicurezza interna. Trump ha aggiunto che farà un “paio di fermate” e parteciperà a una tavola rotonda. “Avrò diversi colloqui durante la giornata”, ha dichiarato. Il presidente Donald Trump non ha in programma di incontrare la famiglia di Jacob Blake durante la visita a Kenosha. La morte di Blake, un afroamericano che è stato sparato alla schiena da un agente di polizia per sette volte, ha provocato numerose manifestazioni in città. (Nys)