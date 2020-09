Paesi Bassi: premier Rutte, ancora presto per riaprire pub e locali notturni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pub e i locali notturni nei Paesi Bassi non riapriranno ancora a causa della situazione epidemiologica nel Paese. Lo ha confermato il primo ministro olandese, Mark Rutte, in conferenza stampa. “La situazione nei Paesi Bassi - ha detto Rutte, è stabile, in termini di nuove infezioni, ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva” ma “questo deve essere un avvertimento per noi” Tuttavia, ha sottolineato il premier olandese, “la situazione non è così positiva affinché i locali notturni e le discoteche possano riaprire i battenti”. Rutte ha spiegato che la decisione sui pub “sarà stata riesaminata entro il primo settembre”. (Geb)