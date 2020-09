RPT - Decreto Covid: Ermellino (Misto), ennesima fiducia mina sicurezza Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretti alla fonte - Per la deputata del gruppo Misto e componente della commissione Difesa della Camera, Alessandra Ermellino, "la fiducia del governo Conte II, oltre a esautorare le funzioni del Parlamento, tende a restringere la trasparenza sul nostro apparato d’intelligence. Fa bene la deputata Federica Dieni, anche in qualità di segretario del Copasir", prosegue la parlamentare in una nota, "a ribadire l’importanza del suo emendamento che - sottoscritto da una numerosa schiera di parlamentari - propone di respingere il comma del decreto sulla proroga dell’emergenza con cui si modifica la legge sui servizi segreti del 2007, proprio nella parte che riguarda la durata del mandato dei vertici di Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna) e Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna)". Secondo Ermellino, "la dicitura 'segreti' non deve assolutamente compromettere il primario compito a cui sono chiamati gli operatori dei servizi d’intelligence nazionale, ossia l’interesse pubblico che deve rimanere lontano dall’opacità generata dalla gestione di questa emergenza sanitaria. Come ho già avuto modo di dire nelle mie numerose comunicazioni a margine dell’interrogazione presentata mesi fa sui servizi segreti sui ritardi e sulla non adeguata informazione intorno alla pandemia - osserva ancora la deputata -, credo che da qui a breve il governo si potrebbe ritrovare a fare i conti con i cittadini, esasperati da una conduzione dell’emergenza a tratti scellerata. Ed effettivamente quest’ultima manovra sui servizi segreti ne è la riprova". (Com)