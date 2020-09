Venezuela: con l'indulto per gli oppositori, Maduro prova a spaccare il fronte antigovernativo di Guaidò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indulto concesso lunedì sera dal presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, a decine di politici e attivisti mette pressione sul fronte antigovernativo che si riconosce in Juan Guaidò e che ha deciso di boicottare le elezioni legislative in programma il prossimo 6 dicembre. Il leader oppositore, un anno e mezzo dopo essersi proclamato presidente "ad interim", ha perso smalto nella sua azione e parte del sostegno in patria. La liberazione di oppositori non di secondo piano, anche se giuridicamente molto contestata, mina le fondamenta di parte delle argomentazioni contro Maduro e offre a politici venezuelani e a qualche capitale straniera argomenti per smarcarsi da una strategia che fin qui non ha prodotto quasi nessuno dei risultati promessi. L'intera vicenda presenterà il conto a dicembre, quando si capirà quanti e quali soggetti decideranno di presentarsi o sostenere le elezioni per il rinnovo del Parlamento, presentate da Maduro come momento culmine della soluzione della crisi politica, e disertate da Guaidò perché figlie di un processo "truffa". Il decreto firmato da Maduro rimette in condizione di libertà molti deputati e, assicura il ministro della Comunicazione Jorge Rodriguez, lascia loro aperta la scelta di partecipare alle elezioni. Una precisazione solo parzialmente superflua visti gli ostacoli posti in passato all'iscrizione di politici nelle liste elettorali. Pochi giorni prima il Consiglio nazionale elettorale (Cne), di nomina governativa, aveva spostato al 4 settembre il termine ultimo per la presentazione delle candidature. Un termine breve, ma tecnicamente utile a permettere agli oppositori di iscriversi alla competizione, nonostante il veto posto da Guaidò. (segue) (Brb)