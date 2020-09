Venezuela: con l'indulto per gli oppositori, Maduro prova a spaccare il fronte antigovernativo di Guaidò (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto di Maduro, seguito da foto che celebrano il ritorno in libertà di nomi a lungo esibiti come martiri dalle opposizioni, atterra su uno schieramento antigovernativo provato da mesi di lotta, con il rischio che ne sia minata la compattezza. Guaidò, impegnato da giorni a rilanciare un nuovo "patto di unità" contro il "regime", lo sa bene e parla di una "trappola" nella quale "non cadranno". "Oggi il regime ha liberato degli ostaggi e così facendo ha riconosciuto una lunga lista di prigionieri e perseguitati politici", ha scritto su Twitter ricordando che i beneficiari della misura "non sarebbero mai dovuti passare per questo inferno. Né loro, né i loro familiari". La strategia della "dittatura", sottolinea Guaidò, è analoga a quella già sperimentata in passato: "liberano" prigionieri "per cercare di legittimare le manovre del momento. E questa volta vogliono legittimare una farsa". Poche ore prima però, un'importante pedina delle opposizioni, la leader di Vente Venezuela (Vv), Maria Corina Machado, gettava discredito sull'azione del presidente dell'An, che "non ha saputo o voluto" compiere il mandato per cui era stato sostenuto a gennaio 2019: detronizzare Maduro. Accusando Guaidò di condurre - "alle spalle del paese" - trattative con lo stesso Maduro, Machado sfida le opposizioni a riprendere il cammino più deciso consentendo l'attivazione di quel Trattato interamericano di assistenza reciproca (Tiar), considerato premessa per una azione di forza. (segue) (Brb)