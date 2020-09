Venezuela: con l'indulto per gli oppositori, Maduro prova a spaccare il fronte antigovernativo di Guaidò (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza dimenticare che, su un altro versante, alcuni partiti considerati minoritari delle opposizioni hanno stretto mesi fa un accordo che Maduro presenta come lo strumento legale sul quale si è costruito - tra le altre cose - tanto il processo elettorale in corso, quanto la liberazione dei "prigionieri politici". Un dialogo che questi oppositori hanno rivendicato denunciando proprio il fallimento dell'azione dei grandi partiti, a partire dalla rinuncia alla competizione elettorale che in passato avrebbe regalato vittorie altrimenti evitabili al Partito socialista unito del Venezuela (Psuv). Secondo alcuni media, sensibile all'argomento sarebbe nelle ultime ore un altro nome simbolo del fronte, Henrique Capriles, già governatore dello stato di Miranda ed ex candidato alla presidenza, che da ultimo ha esultato per la liberazione degli oppositori augurandosi che si tratti di un segnale di "autentico" disgelo. (segue) (Brb)