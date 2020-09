Venezuela: con l'indulto per gli oppositori, Maduro prova a spaccare il fronte antigovernativo di Guaidò (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte internazionale, l'appoggio degli Usa a Guaidò non è in discussione. Mentre il rappresentante speciale del presidente per il Venezuela, Elliot Abrahams, anticipa una nuova tornata di sanzioni, il rappresentante di Washington a Caracas (di stanza a Bogotà, in Colombia, visto che i rapporti bilaterali sono ufficialmente sospesi), James Story, assicura che "la sceneggiatura del regime" rimane quella di dividere le opposizioni, ma che la Casa Bianca non riconoscerà le elezioni di dicembre. È però vero che l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha definito l'indulto una buona notizia e una condizione indispensabile per continuare a progredire nell'organizzazione di elezioni libere, inclusive e trasparenti. Parole di incoraggiamento sono venute anche dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, mai tenero con Caracas: “E' un passo positivo negli sforzi per aprire lo spazio democratico e migliorare la situazione dei diritti umani nel paese”. (Brb)