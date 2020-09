Libano: scontri davanti ad ambasciata francese a Beirut durante visita presidente Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni manifestanti si sono radunati oggi pomeriggio davanti all’ambasciata di Francia in Libano, a Beirut, per chiedere la liberazione del militante libanese Georges Ibrahim Abdallah, detenuto sul suolo francese. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient-Le jour”, secondo cui hanno avuto scontri fra i manifestanti e le forze dell’ordine schierate sul posto. I manifestanti hanno forzato le barriere metalliche che circondano uno degli ingressi dell’ambasciata, cercando di entrare nella sede diplomatica francese. Le proteste giungono mentre il presidente francese Emmanuel Macron è in visita ufficiale in Libano, per la seconda volta dopo la drammatica esplosione che lo scorso 4 agosto ha devastato il porto di Beirut. Georges Ibrahim Abdallah, ex membro delle Frazioni armate rivoluzionarie libanesi (Farl), è stato condannato all’ergastolo nel 1987 per il coinvolgimento nell’omicidio e tentato omicidio di tre diplomatici statunitensi e israeliani, ed è tuttora detenuto.(Res)