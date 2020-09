Frosinone: presidente provincia, su contratti locazione nuovi spazi scolastici ridurre durata da sei a un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Upi Lazio e della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, ha partecipato ieri mattina alla videoconferenza in materia di edilizia scolastica, con il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli e l'assessore regionale a Scuola e diritto allo studio universitario, Claudio Di Berardino. Tra gli argomenti affrontati nel corso dell'incontro particolare rilevanza ha assunto il tema relativo ai contratti di locazione che gli enti dovranno sostenere per garantire gli spazi scolastici necessari allo svolgimento della didattica a distanza secondo le normative anti-Covid. Proprio in quest'ambito, il presidente di Upi Lazio Pompeo ha sottolineato la necessità di derogare alla regola che prevede, per le locazioni di immobili per svolgimento di attività di impresa o di lavoro – nelle quali rientrano anche quelle relative alla scuola –, una durata di sei anni, ravvisando il bisogno, per le casse degli Enti locali, di stipulare contratti annuali e, comunque, in relazione alla durata dello stato di emergenza causato dal coronavirus. Per quanto concerne i contratti di locazione commerciale, infatti, non è prevista la transitorietà dei 18 mesi come nel caso di quelli ad uso abitativo. (segue) (Com)