Frosinone: presidente provincia, su contratti locazione nuovi spazi scolastici ridurre durata da sei a un anno (2)

- "Province e Comuni – ha sottolineato nel suo intervento il presidente Pompeo – sono alle prese con bilanci estremamente deboli e con necessità sempre crescenti che, ora, alla vigilia della ripresa della scuola, si concentrano soprattutto in questo fondamentale settore della vita di ogni comunità. Come presidente di Upi Lazio e della Provincia di Frosinone, ho rappresentato al dottor Borrelli l'opportunità di ridurre a un anno la durata delle locazioni di immobili da adibire a sedi e spazi scolastici e questo per impedire che gli Enti locali, già fortemente penalizzati in termini di trasferimenti ed entrate economiche a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, debbano impegnarsi con somme elevate e protratte in un tempo che potrebbe rivelarsi più lungo delle necessità effettive. Il capo della Protezione civile, - ha concluso Pompeo - che ringrazio per la sensibilità e l'apertura dimostrate in questa sede, si è reso disponibile a valutare la mia istanza, che segue anche l'emendamento presentato da Upi al Disegno di legge AS1883". (Com)