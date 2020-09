Trasporto aereo: Filt Cgil, Wizzair applichi contratto nazionale e avvii confronto con sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Benvenuta Wizzair nel mercato domestico ma è indispensabile l’applicazione del contratto nazionale del trasporto aereo, quale riferimento minimo per tutte imprese del settore che operano nel nostro paese”. Così il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, sull’annuncio della compagnia ungherese di avviare da ottobre due voli giornalieri da Milano Malpensa a Catania e a Palermo, spiegando che "non accetteremo repliche dei comportamenti scorretti di alcune compagnie low cost come Ryanair". "Il trattamento minimo contrattuale per le compagnie e le imprese del settore - prosegue il dirigente nazionale della Filt Cgil - rappresenta una misura fondamentale. Ci aspettiamo a breve una convocazione da Wizzair per avviare un confronto con il sindacato per far sì che non siano low cost i diritti dei lavoratori" (Com)