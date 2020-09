Germania: Cdu, più poteri a polizia dopo manifestazione Berlino contro norme anti-contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della manifestazione tenuta a Berlino il 29 agosto scorso dagli oppositori delle norme attuate dal governo federale tedesco per contenere la diffusione del coronavirus, culminata nell'assalto al Bundestag (parlamento federale tedesco) da parte di circa 400 dimostranti tra cui numerosi estremisti di destra, la dirigenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) chiede più poteri per la polizia, in particolare ai fini dell'archiviazione dei dati personali. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, i disordini presso l'edificio rappresentano per il vertice della Cdu “un evento inquietante, abominevole”. In un comunicato, la dirigenza dell'Unione cristiano-democratica aggiunge: “Ci opponiamo con il massimo della forza e con tutti i mezzi possibili dello Stato di diritto ai nemici della nostra democrazia, estremisti e pronti a ricorrere alla violenza”. (Geb)