Imprese: Ancma, moto simbolo ripartenza, ad agosto + 41,2 per cento (3)

- Le novità normative introdotte dalla conversione in legge del decreto crescita – in particolare, la cancellazione dell'obbligo di rottamazione e l'aumento dei contributi saliti fino a 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo termico – e le commesse legate allo scooter sharing spingono nel mese di agosto il mercato dell'elettrico, che fa registrare una performance record del +837,88 per cento, equivalente a 2.129 veicoli immessi sul mercato. I primi otto mesi dell'anno chiudono con 5.806 unità e una crescita complessiva del 91,93 per cento. Nel periodo compreso tra gennaio e agosto mantiene la prima posizione la classe dei 125cc, che immatricola 34.921 unità, pari a un calo del 9,35 per cento. Seguono gli scooter di cilindrata compresa tra 300cc e 500cc, con 32.336 veicoli venduti pari a una flessione del 14,20 per cento. Al terzo posto gli scooter 150cc – 250cc, con 16.320 veicoli immessi sul mercato, corrispondenti a un decremento del 8,22 per cento. Hanno già recuperato i volumi persi a causa della crisi sanitaria i maxi scooter oltre 500cc, che totalizzano 8.427 unità pari a un incremento dello 0,8 per cento. Nelle moto, con 16.784 mezzi venduti conquistano la prima posizione le cilindrate comprese tra 800cc e 1.000cc, che pure fanno registrare un calo del 25,76 per cento, di gran lunga superiore alla media del settore. (segue) (Com)