Imprese: Ancma, moto simbolo ripartenza, ad agosto + 41,2 per cento (4)

- Seguono a breve distanza le cilindrate oltre i 1.000cc, che totalizzano 16.613 pezzi, pari a un calo dell'11,85 per cento. Al terzo posto le moto 300cc – 600cc, che immettono sul mercato 13.114 veicoli, corrispondenti a una flessione del 6,54 per cento. Hanno già recuperato i volumi persi negli scorsi mesi le cilindrate 650cc – 750cc, con 13.081 unità e un incremento dell'1,33 per cento. Ancora in territorio negativo, invece, le moto fino a 125cc, che segnano un calo del 7,9 per cento equivalente a 8.281 mezzi immatricolati. Chiude la classifica il segmento delle 150cc – 250cc, che registra una performance positiva con una crescita del 2,51 per cento, pari a 1.955 veicoli venduti. Nei primi otto mesi dell'anno le naked si confermano il primo segmento, con 27.491 veicoli venduti, pari a una flessione del 9,97 per cento. Seguono a breve distanza le enduro, che fanno registrare 24.897 pezzi e un calo di mercato dell'11,31 per cento. Al terzo posto le moto da turismo, che immatricolano 8.428 unità con un decremento del 14,27 per cento. Più sensibile il calo delle custom, -20,74 per cento e 3.268 veicoli immessi sul mercato. Le sportive totalizzano 3.164 pezzi per una flessione del 12,79 per cento. Chiudono, con 2.482 veicoli venduti, supermotard e moto da trial, che fanno segnare una perdita di mercato del 16,7 per cento. (Com)