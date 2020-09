Sanità: lite nel Pd Lazio su tamponi ai privati, capogruppo dem contro assessore "Spieghi perché no"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le lunghe file fuori dai drive-in, la necessità di fare il numero maggiore possibile di tamponi per scovare gli asintomatici. Le esigenze sono diverse, la richiesta è chiara: permettere anche ai laboratori privati di fare i test molecolari, i tamponi nasofaringei, considerati gli unici strumenti affidabili per la diagnosi del Sars-Cov2. Nel corso di una seduta della commissione regionale Sanità la richiesta è stata formalizzata dall'associazione di categoria degli ambulatori privati (Anisap), da quella delle case di cura (Aiop) e da Unindustria. "Chiediamo all'assessorato di istituire un tavolo almeno per discuterne. Negli ultimi 20 giorni abbiamo avuto una richiesta continua da parte degli utenti che vorrebbero effettuare il tampone", spiegano gli operatori. "In Regione non sono mai stati negati tavoli tecnici e non accadrà neanche questa volta", ha replicato poco D'Amato ricordato però come: "In questa Regione il cardine è costituito da una rete anti-Covid validata dallo Spallanzani al cui interno ci sono soggetti pubblici e privati di natura ospedaliera o universitari come il Gemelli, il campus Biomedico e l'Ircss Santa Lucia: l'elemento fondamentale è stato sempre l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità della rete che in questi giorni sta notevolmente aumentando il livello della sua attività con il Lazio prima Regione italiana per tamponi effettuati". (segue) (Rer)