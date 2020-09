Sanità: lite nel Pd Lazio su tamponi ai privati, capogruppo dem contro assessore "Spieghi perché no" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul punto si è registrata anche una rilevante spaccatura in seno alla maggioranza. L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato a finora chiuso a questa possibilità, mentre nel corso della seduta il capogruppo del Pd alla Pisana Marco Vincenzi ha ricordato come il consiglio regionale abbia approvato una mozione del giorno per chiedere di estendere anche ai laboratori in possesso dei requisiti la possibilità di effettuare i tamponi. "L'assessore deve adempiere all'indirizzo vincolante che il consiglio gli ha dato – ha spiegato – se non vuole farlo allora deve almeno venire in Aula a spiegare perché non vuole farlo". Il capogruppo dem ha anche ricordato come nella legge che ha convertito in il decreto Crescita l'apertura ai privati sia "un obbligo e non un'opzione". Vincenzi ha proprio citato l'articolo 1 bis della legge che, ha detto: "Stabilisce che le Regioni debbano individuare un laboratori di riferimento che individui i laboratori, pubblici e privati, idonei. Adesso la Regione deve tempestivamente adempiere a questo obbligo". Nel merito Vincenzi ha sottolineato come stando ai numeri forniti dall'indagine epidemiologica realizzata da Istat e Istituto superiore di Sanità in Lazio ci siano "almeno 18mila sintomatici" e per rintracciarli tutti sia necessario fare ulteriori "900mila tamponi, per cui è necessario estendere Estendere al massimo l'attività di diagnosi precoce e di tracciamento degli asintomatici, non negando come ci sia una difficoltà nella possibilità immediata di eseguire i test con lunghe file nei drive-in e tempi di attesa di ore. La tesi della speculazione dei privati è facilmente aggirabile con la calmierazione dei prezzi", ha concluso. (segue) (Rer)