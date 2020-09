Sanità: lite nel Pd Lazio su tamponi ai privati, capogruppo dem contro assessore "Spieghi perché no" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'accordo con Vincenzi il primo firmatario dell'ordine della mozione citata dal capogruppo dem, il consigliere del centrodestra Stefano Parisi: "D'Amato parla di logica del profitto, ma se al San Giovanni e al Gemelli è già possibile fare i tamponi in regime privatisco al costo di 69 euro, di cosa parliamo? Serve che ci sia una sana collaborazione tra pubblico e privato perché il pubblico da solo non riesce a fare il numero di tamponi che servono, non si può assistere ad otto ore di fila ai drive-in". Contraria invece all'apertura ai privati la consigliera di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo: "Penso sia importante che il tracciamento sia pubblico". A fine seduta D'Amato ha comunque ribadito la disponibilità all'apertura di un tavolo con lo Spallanzani e l'associazioni di categoria. Alla precisa domanda di Vincenzi: "Lo Spallanzani ha già effettuato l'attività di screening dei laboratori", D'Amato ha risposto senza tentennamenti "Sì". (Rer)