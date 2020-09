Spagna: regione Castiglia e Leon stabilisce ritorno a Fase 1, ma Valladolid annuncia ricorso a giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta locale della regione spagnola di Castiglia e Leon ha introdotto nuove misure restrittive nelle città di Valladolid e Salamanca simili a quelle adottate durante la Fase 1 della pandemia del coronavirus per tentare di limitare l'aumento dei contagi registrati nelle ultime 24 ore, rispettivamente 164 e 121 nuovi casi. L'assessore regionale alla Sanità, Veronica Casado, ha annunciato che i provvedimenti saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale domani ed entreranno in vigore a partire dalla mezzanotte di giovedì prossimo. Il comune di Valladolid ha già annunciato che si appellerà ai tribunali contro la decisione della giunta regionale criticando il fatto di non essere stato informato "in nessun momento". Le misure adottate, infatti, lederebbero i diritti fondamentali dei cittadini ed oltre ad essere "incoerenti" con altre attività consentite, causerebbero ingenti danni economici proprio nei giorni delle celebrazioni della festa patronale (così come a Salamanca).(Spm)