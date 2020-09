© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, mercoledì 2 settembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2935m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata maggiormente nuvolosa sulla Val padana occidentale, specie lungo i rilievi alpini; più spazi soleggiati in pianura, soprattutto al pomeriggio. Possibilità di isolatissimi spot piovosi pomeridiani sulle vette piemontesi. Bel tempo nel complesso sulla Liguria, salvo occasionali acquazzoni o temporali nel pomeriggio su rilievi appenninici, con marginale interessamento delle coste savonesi e genovesi. Temperature poco variate, clima gradevole ovunque. In Liguria mare poco mosso. (Rpi)