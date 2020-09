Maduro libera gli oppositori per mettere nell'angolo Guaidò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indulto concesso lunedì sera dal presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, a decine di politici e attivisti mette pressione sul fronte antigovernativo che si riconosce in Juan Guaidò e che ha deciso di boicottare le elezioni legislative in programma il prossimo 6 dicembre. Il leader oppositore, un anno e mezzo dopo essersi proclamato presidente "ad interim", ha perso smalto nella sua azione e parte del sostegno in patria. La liberazione di oppositori non di secondo piano, anche se giuridicamente molto contestata, mina le fondamenta di parte delle argomentazioni contro Maduro e offre a politici venezuelani e a qualche capitale straniera argomenti per smarcarsi da una strategia che fin qui non ha prodotto quasi nessuno dei risultati promessi. L'intera vicenda presenterà il conto a dicembre, quando si capirà quanti e quali soggetti decideranno di presentarsi o sostenere le elezioni per il rinnovo del Parlamento, presentate da Maduro come momento culmine della soluzione della crisi politica, e disertate da Guaidò perché figlie di un processo "truffa". Il decreto firmato da Maduro rimette in condizione di libertà molti deputati e, assicura il ministro della Comunicazione Jorge Rodriguez, lascia loro aperta la scelta di partecipare alle elezioni. Una precisazione solo parzialmente superflua visti gli ostacoli posti in passato all'iscrizione di politici nelle liste elettorali. Pochi giorni prima il Consiglio nazionale elettorale (Cne), di nomina governativa, aveva spostato al 4 settembre il termine ultimo per la presentazione delle candidature. Un termine breve, ma tecnicamente utile a permettere agli oppositori di iscriversi alla competizione, nonostante il veto posto da Guaidò.La sequenza di decisioni rende più chiaro il peso politico dell'appuntamento elettorale. L'Assemblea nazionale (An) è oggi il solo organo istituzionale controllato dalle opposizioni, anche se le sue funzioni - grazie a ripetute sentenze della Corte suprema - sono considerate non valide dal governo. Il fronte anti-Maduro, in questo accompagnato da molte diplomazie estere, ritiene inoltre che la presidenza dell'An sia cruciale, ai sensi della Carta, per poter rivendicare la presidenza ad interim del paese. Il parlamento è d'altro canto fondamentale per approvare accordi internazionali grazie ai quali Caracas può ricevere legittimamente aiuti da governi esteri. Diversi analisti, riassume oggi la "Bbc", ritengono questo un elemento determinante per sbloccare aiuti provenienti da partner storici come la Cina o la Federazione Russa. Servono dunque elezioni non viziate da ostacoli alla partecipazione democratica, elemento cruciale per il riconoscimento dell'organo legislativo a livello internazionale. E, preparandosi a una possibile vittoria, il governo ha preannunciato la chiusura - per la fine dell'anno - dell'Assemblea nazionale costituente (Anc), il parlamento parallelo che in modo duramente contestato anche oltre confine ha sin qui fatto le veci dell'Aula presieduta da Guaidò.Il decreto di Maduro, seguito da foto che celebrano il ritorno in libertà di nomi a lungo esibiti come martiri dalle opposizioni, atterra su uno schieramento antigovernativo provato da mesi di lotta, con il rischio che ne sia minata la compattezza. Guaidò, impegnato da giorni a rilanciare un nuovo "patto di unità" contro il "regime", lo sa bene e parla di una "trappola" nella quale "non cadranno". "Oggi il regime ha liberato degli ostaggi e così facendo ha riconosciuto una lunga lista di prigionieri e perseguitati politici", ha scritto su Twitter ricordando che i beneficiari della misura "non sarebbero mai dovuti passare per questo inferno. Né loro, né i loro familiari". La strategia della "dittatura", sottolinea Guaidò, è analoga a quella già sperimentata in passato: "liberano" prigionieri "per cercare di legittimare le manovre del momento. E questa volta vogliono legittimare una farsa". Poche ore prima però, un'importante pedina delle opposizioni, la leader di Vente Venezuela (Vv), Maria Corina Machado, gettava discredito sull'azione del presidente dell'An, che "non ha saputo o voluto" compiere il mandato per cui era stato sostenuto a gennaio 2019: detronizzare Maduro. Accusando Guaidò di condurre - "alle spalle del paese" - trattative con lo stesso Maduro, Machado sfida le opposizioni a riprendere il cammino più deciso consentendo l'attivazione di quel Trattato interamericano di assistenza reciproca (Tiar), considerato premessa per una azione di forza.Senza dimenticare che, su un altro versante, alcuni partiti considerati minoritari delle opposizioni hanno stretto mesi fa un accordo che Maduro presenta come lo strumento legale sul quale si è costruito - tra le altre cose - tanto il processo elettorale in corso, quanto la liberazione dei "prigionieri politici". Un dialogo che questi oppositori hanno rivendicato denunciando proprio il fallimento dell'azione dei grandi partiti, a partire dalla rinuncia alla competizione elettorale che in passato avrebbe regalato vittorie altrimenti evitabili al Partito socialista unito del Venezuela (Psuv). Secondo alcuni media, sensibile all'argomento sarebbe nelle ultime ore un altro nome simbolo del fronte, Henrique Capriles, già governatore dello stato di Miranda ed ex candidato alla presidenza, che da ultimo ha esultato per la liberazione degli oppositori augurandosi che si tratti di un segnale di "autentico" disgelo.Sul fronte internazionale, l'appoggio degli Usa a Guaidò non è in discussione. Mentre il rappresentante speciale del presidente per il Venezuela, Elliot Abrahams, anticipa una nuova tornata di sanzioni, il rappresentante di Washington a Caracas (di stanza a Bogotà, in Colombia, visto che i rapporti bilaterali sono ufficialmente sospesi), James Story, assicura che "la sceneggiatura del regime" rimane quella di dividere le opposizioni, ma che la Casa Bianca non riconoscerà le elezioni di dicembre. È però vero che l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha definito l'indulto una buona notizia e una condizione indispensabile per continuare a progredire nell'organizzazione di elezioni libere, inclusive e trasparenti. Parole di incoraggiamento sono venute anche dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, mai tenero con Caracas: “E' un passo positivo negli sforzi per aprire lo spazio democratico e migliorare la situazione dei diritti umani nel paese”. (Brb)