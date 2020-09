Libia: Di Maio a Tripoli e in Cirenaica per ribadire sostegno dell’Italia ad accordo tra Sarraj e Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi interna al Governo di accordo nazionale libico (Gna), la trattativa di pace tra Tripoli e le entità della Cirenaica e i rapporti bilaterali con l'Italia, anche sul piano della cooperazione economica sono stati i temi al centro della visita in Libia del ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. La missione ha visto tappe a Tripoli, sede dell'esecutivo riconosciuto dalla comunità internazionale guidato da Fayez al Sarraj, e Qubba, quartier generale del presidente della Camera dei rappresentanti (il parlamento libico eletto nel 2014 con un’affluenza del 18 per cento), Aguila Saleh. Per il capo della diplomazia italiana quella avvenuta oggi è la terza visita nel paese nordafricano dopo quelle di dicembre, febbraio e fine giugno. Come a fine 2019, la missione italiana include due tappe: una Tripoli e l’altra Tobruk, nell’est della Libia. La visita del responsabile della Farnesina in Libia si inserisce in un contesto libico profondamente complesso e mutato negli ultimi mesi che potrebbe favorire l’Italia come partner in grado di dialogare con entrambe le parti. La Turchia, che appoggia anche militarmente il Gna, è infatti alle prese con le divisioni interne dell’esecutivo di Tripoli culminate con la sospensione del ministro dell'Interno e uomo forte della città Stato di Misurata, Fathi Bashagha, entrato in conflitto con il Consiglio di presidenza per la gestione delle proteste anti-governative represse con violenza dalle milizie che appoggiano il premier Fayez al Sarraj. La Francia, uno dei più importanti attori stranieri del dossier libico, ha invece puntato molto in questi anni sul comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, il quale è stato ormai di fatto sostituito nel ruolo di controparte nelle negoziazioni con Tripoli dal più pragmatico presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. La visita di Di Maio è avvenuta inoltre in concomitanza con quella dell’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, che a Tripoli è stato ricevuto dal premier Fayez al Sarraj e dagli altri membri del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale. (segue) (Res)