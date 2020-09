Libia: Di Maio a Tripoli e in Cirenaica per ribadire sostegno dell’Italia ad accordo tra Sarraj e Saleh (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tripoli, Di Maio è inoltre stato ricevuto dal presidente dell'Alto Consiglio di Stato libico, Khalid al Mishri. Secondo quanto si legge in una nota del Consiglio di Stato libico sul suo profilo Facebook ufficiale, Al Mishri era accompagnato dai suoi vice Mohammed Baqi e Safwan al Masuri. Nel corso del colloquio, che si è svolto nell'ufficio di Al Mishri nella capitale libica, si è discusso della situazione politica e militare in Libia e delle conseguenze del conflitto da poco terminato nel paese. Si è parlato anche delle recenti iniziative volte ad un cessate il fuoco e a dare una nuova possibilità al dialogo politico e su come costruire il giusto clima per la sua riuscita, sottolineando il ruolo dell'Italia per sostenere questa operazione politica. Al termine della visita il rappresentante libico ha voluto donare al ministro degli Esteri Di Maio un quadro che ritrae uno scorcio della città di Ghadames. (segue) (Res)