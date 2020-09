Libia: Di Maio a Tripoli e in Cirenaica per ribadire sostegno dell’Italia ad accordo tra Sarraj e Saleh (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultima tappa del viaggio di Di Maio è stata la Cirenaica, la regione orientale della Libia controllata dalle forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Il ministro è stato ricevuto a Qubba dal presidente della Camera dei rappresentanti (il parlamento libico eletto nel 2014 con un’affluenza del 18 per cento), Aguila Saleh. Il presidente del parlamento libico è stato visita a Roma lo scorso 13 luglio dove ha avuto colloqui con il ministro di Di Maio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presiedente della Camera dei deputati Roberto Fico. Negli ultimi mesi Saleh si è fatto promotore di una serie di iniziative volte a trovare un accordo con Tripoli e porre fine allo scontro tra le forze del Gna e l’Lna guidato dal generale Haftar, ponendosi come principale interlocutore per la Cireanica in sostituzione dell’uomo forte di Bengasi. Lo scorso 21 agosto Saleh e Sarraj, in due dichiarazioni separate diffuse il 21 agosto scorso, hanno chiesto l’immediata cessazione delle ostilità e la riattivazione della produzione petrolifera. Su questi ultimi due punti, infatti, sembra esserci una convergenza pressoché totale tra i due leader libici. Entrambi hanno fatto riferimento alla sovranità libica e all’espulsione di forze straniere e di mercenari dal territorio del paese. Totale unità d’intenti – e questa è una novità – anche per quanto riguarda la ripresa della produzione petrolifera: i due comunicati parlano entrambi dell’apertura di un conto presso la Libyan Arab Foreign Bank dove saranno versati i proventi delle esportazioni petrolifere, in attesa di un accordo politico nell’ambito dei negoziati portati avanti dalle Nazioni Unite. Le maggiori divergenze delle due iniziative annunciate da Sarraj e Saleh sono politiche e riguardano, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e la forma di governo. (Res)