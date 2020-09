Imprese: Germania, Siemens Energy intende risparmiare altri 300 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nata il 10 luglio scorso dalla scissione della divisione energia dal conglomerato tedesco per la tecnologia Siemens, Siemens Energy intende aumentare in maniera significativa la redditività nei prossimi anni. L'obiettivo è un margine operativo sulle vendite al lordo degli effetti speciali fino all'8,5 per cento, ha affermato l'amministratore delegato Christian Bruch Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per raggiungere questo obiettivo, Siemens Energy sta attualmente studiando un ulteriore risparmio di 300 milioni di euro, che andrebbe ad aggiungersi alla già annunciata riduzione dei costi per un miliardo di euro entro l'esercizio del 2023. Il piano di austerità si rende necessario perché Siemens Energy è stata recentemente in rosso. Nel primo semestre dell'esercizio in corso, l'azienda ha registrato una perdita netta di 337 milioni di euro. Durante questo periodo, le vendite sono scese a 13,1 miliardi di euro. Nel corso di un'intervista rilasciata ad “Handelsblatt”, Bruch ha dichiarato: “Non sono affatto soddisfatto della redditività dell'azienda. La base dei costi deve diminuire, la complessità deve scomparire e dobbiamo scegliere i nostri progetti in maniera più selettiva”. Nel 2019, il margine operativo lordo rettificato è stato del 3,6 per cento. Come reso noto da Bruch, Siemens Energy potrebbe conseguire i propri obiettivi di redditività anche chiudendo alcuni dei 75 impianti che ha nel mondo e riducendo ulteriormente i posti di lavoro. Con un fatturato 28,8 miliardi di euro e 91 mila dipendenti, l'azienda offre centrali elettriche a carbone e gas, turbine eoliche e sistemi di trasmissione. La quotazione in borsa è prevista per il 28 settembre prossimo. (Geb)