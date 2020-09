Ambiente: Viminale, assegnati a enti locali contributi per progettazione opere messa in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato adottato il decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che assegna, per il 2020, i contributi erariali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Lo rende noto il ministero dell'Interno, che in una nota ricorda che il contributo - circa 85 milioni di euro - è stato riconosciuto agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 maggio 2020, hanno trasmesso al Viminale apposite richieste ritenute ammissibili e verrà erogato entro il prossimo 15 ottobre. Il decreto – firmato dal capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Claudio Sgaraglia, e dal Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta, è disponibile sul sito internet della direzione centrale della Finanza Locale ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del prossimo 4 settembre. Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, comunica ancora il ministero, l’attribuzione del contributo è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n. 160 del 2019, che privilegiano quegli enti locali che presentano maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. Ciascun ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione. In caso di inosservanza del termine il contributo verrà recuperato dal ministero dell’Interno. Con successivo provvedimento, fa sapere il ministero, verranno individuate le modalità per lo svolgimento di controlli a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo. (Rin)