Romania: leader socialdemocratico Ciolacu, chi ha tenuto in vita governo Orban responsabile "del disastro coronavirus"

- Tutti coloro che hanno tenuto in vita il governo in Romania del premier Ludovic Orban sono responsabili, insieme al Partito nazionale liberale (Pnl), del disastro causato dalla pandemia di coronavirus. Lo ha scritto oggi su Facebook il leader del Partito socialdemocratico (Psd) – la principale formazione politica all'opposizione in Romania-, Marcel Ciolacu. "Un nuovo record negativo: 60 morti di Covid-19. Le unità di terapia intensiva sono piene di pazienti, la Romania ha superato la Cina per numero di contagi. Tutti i traditori che hanno tenuto in vita questo governo al fine di ottenere un nuovo mandato nell'elenco dei pionieri del Pnl sono responsabili insieme al Pnl di questo disastro", ha affermato Ciolacu. "Con l'economia bloccata, senza assegni famigliari raddoppiati, senza il giusto aumento delle pensioni, al di sotto del tasso di inflazione, e con un disastro totale in termini di inizio scuola", ha aggiunto sottolineando che i socialdemocratici, anche se non hanno la maggioranza in Parlamento, continueranno a lottare e proporre soluzioni.(Rob)