Regno Unito: comuni Inghilterra del nord chiedono al governo di prolungare la quarantena

- Una recente impennata nel numero dei contagi da Covid-19 in alcuni comuni del nord dell'Inghilterra, nel circondario di Manchester, ha spinto le autorità locali a richiedere al governo il prolungamento del regime di quarantena in vigore dal 31 luglio. I due principali comuni interessati, Bolton e Trafford, contano nel complesso più di mezzo milione di abitanti. 24 ore prima che le restrizioni fossero allentate, e fossero di nuovo permesse le visite tra membri di nuclei familiari diversi, i leader dei due consigli comunali hanno scritto al ministro della Salute Matt Hancock, chiedendo formalmente di non ridurre la pressione nel controllo al contagio nell'area. La motivazione addotta è che il numero di nuovi contagi sarebbe di diverse volte superiore alla media nazionale inglese. Il consiglio comunale di Bolton ha inoltre aggiunto, nella propria comunicazione al ministro, che i casi non sarebbero direttamente collegati ad una singola area, comunità o luogo di lavoro, ma sarebbero diffusi tra la popolazione e quindi irrintracciabili e non contenibili. I contatti tra diversi nuclei familiari sembrerebbero essere il principale vettore di contagio, con persone tra i 18 e i 49 anni a rappresentare la stragrande maggioranza dei nuovi casi. (Rel)