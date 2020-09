Fiumicino: sindacati, verso lo smantellamento del sistema educativo scolastico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A questo punto vogliamo sapere da Montino se è questa l'idea della giunta in merito ai servizi essenziali. Se crede che i servizi comunali siano un contenitore da svuotare per poi appaltare personale e profitti alle agenzie private. E soprattutto se è questa la considerazione che il sindaco ha delle professionalità e dei diritti dei lavoratori, tanto del personale in servizio, quanto dei vincitori e idonei del concorso", concludono i sindacalisti. "Noi non assisteremo inerti a questo scempio. Denunceremo in ogni sede opportuna la malagestione del Comune di Fiumicino. E metteremo in campo ogni azione necessaria a garantire un buon servizio alla comunità e la piena tutela delle competenze di chi ha in carico l'educazione dei bambini". (Com)