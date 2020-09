Tlc: Mediaset conferma decisione Amsterdam su ricorso Vivendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Amsterdam, ribaltando il giudizio di primo grado, ha oggi accolto il ricorso in appello di Vivendi in cui si chiedeva la sospensione del progetto di fusione transfrontaliera tra Mediaset e la sua controllata spagnola. Lo si apprende da un comunicato stampa di Mediaset, in cui si prende atto della sentenza del tribunale. La Corte olandese, prosegue la nota, ha richiesto modifiche dell’impianto del piano che, in realtà, per Mediaset non era più realizzabile dopo il verdetto del tribunale di Madrid del 30 luglio 2020. (Com)