Lavoro: Cavallaro (Cisal), smontare legge Fornero, è freno per il Paese

- Il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, commenta quanto diffuso oggi dall'Istat ed afferma che "il cosiddetto effetto Covid sui dati occupazionali mette ancora una volta in evidenza l'alta percentuale, peraltro in crescita, di giovani senza lavoro. Le scelte politiche in materia previdenziale adottate negli anni - continua il dirigente sindacale in una nota - manifestano ancora una volta, acuendoli nella attuale situazione di crisi, i loro effetti paradossali, con gli anziani al lavoro ed i giovani sottoccupati o disoccupati. E’ ora di smontare finalmente il combinato disposto del sistema di calcolo contributivo e della cosiddetta legge Fornero che ha confermato fino in fondo - conclude Cavallaro - di essere un freno per lo sviluppo del Paese". (Com)