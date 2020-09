Turchia-Algeria: ministro Esteri Cavusoglu incontra omologo Boukadoum, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha incontrato oggi ad Ankara l’omologo dell’Algeria Sabri Boukadoum. Lo ha annunciato Cavusoglu sul suo profilo Twitter. Al centro del colloquio fra i due ministri è stata la cooperazione bilaterale fra Algeria e Turchia, tra le quali il volume totale dei commerci supera attualmente i 4,5 miliardi di dollari. Secondo Cavusoglu la Turchia è attualmente il maggior investitore straniero in Algeria, con investimenti totali pari a 3,5 miliardi di dollari. Il ministro ha dichiarato che “presto” avrà luogo il primo incontro del Consiglio di alto livello per la cooperazione fra i due paesi, e Ankara e Algeri svilupperanno anche la cooperazione in ambito di industria della difesa.(Tua)