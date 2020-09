Legge elettorale: centrodestra, segreteria Pd detta priorità commissione Affari costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo del centrodestra della commissione Affari costituzionali alla Camera, Igor Iezzi della Lega della Lega, Emanuele Prisco di Fratelli d'Italia e Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, in una nota hanno "contestato con forza l'atteggiamento, arrogante fino all'insolenza, tenuto dalla maggioranza durante l'Ufficio di presidenza della commissione. La forzatura sulla calendarizzazione del voto per l'adozione del testo base della legge elettorale ignora totalmente le priorità del paese, privilegiando le spicciole ragioni di convenienza politica del Partito democratico". "Per accontentare gli appetiti di Zingaretti e consentirgli di preservare la segretaria - proseguono - si voterà in Commissione, in modo del tutto inusuale, il testo base di un provvedimento che non è stato ancora calendarizzato in aula". Per i parlamentari "è dunque del tutto evidente come questa scelta non sia sintonizzata né alle tempistiche legate ai lavori della Camera né, meno che mai , alle esigenze degli italiani. Siamo arrivati al punto in cui è la segreteria del Pd a dettare i tempi alle commissioni parlamentari e al Parlamento stesso, così riproponendo un nostalgico e inaccettabile neo-bolscevismo", concludono. (Com)