Legge elettorale: Gelmini (FI), testo base non sarà mai legge, continua fiction nella maggioranza

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma che "la maggioranza ha imposto in commissione Affari costituzionali alla Camera l'accelerazione sulla legge elettorale. Martedì prossimo - continua la parlamentare in una nota - si voterà il 'testo base' del Brescellum: un ritorno alla prima Repubblica in salsa proporzionale. Continua dunque la fiction meno appassionante della storia - conclude l'esponente di FI -, il testo base della maggioranza non sarà mai legge, ma c'è chi si accontenta". (Com)